العثور على مبتكر "مكافي" لمكافحة فيروسات الكمبيوتر ميتًا في زنزانته بإسبانيا

مدريد - (د ب أ)

عثر على جون مكافي، مبتكر برنامج مكافحة الفيروسات على أجهزة الكمبيوتر الذي يحمل اسمه، ميتًا داخل زنزانته بسجن إسباني بعد إعلان أنه سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم اليوم الأربعاء لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم مالية.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية أنه يبدو أن مكافي انتحر، مستشهدة ببيان صادر عن وزارة العدل الإقليمية في إقليم كاتالونيا، حيث كان محتجزا.

وألقي القبض على مكافي البالغ من العمر 75 عامًا، بتهمة التهرب الضريبي لعدم تقديمه إقرارات ضريبية على مدار أربع سنوات.

وكان مكافي مسجونا في إسبانيا منذ السادس من أكتوبر، ويواجه اتهامات بإخفاء أصول كبيرة تشمل عقارات ويختا.

وأسس مكافي شركة برامج مكافحة الفيروسات التي تحمل اسمه في ثمانينيات القرن الماضي، لكنه انسحب منها خلال التسعينيات.