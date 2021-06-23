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واشنطن تدين الغارة الإثيوبية على سوق في تيجراي

11:22 م الأربعاء 23 يونيو 2021
واشنطن تدين الغارة الإثيوبية على سوق في تيجراي

تيجراي

وكالات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء "بشدة" الضربة الجوية على سوق في إقليم تيجراي في إثيوبيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

,تسببت غارات جوية، شنها الطيران الحربي في إثيوبيا، على سوق في مقتل أو إصابة العشرات بمنطقة تي[راي، شمالي البلد.

ونفت السلطات الإثيوبية استهداف المدنيين، قائلة إنها شنت غاراتها من أجل القضاء على إرهابيين.

وقال شهود عيان وأطباء إن الغارة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا فضلاً عن إصابة العشرات، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد قتلى الغارة الإثيوبية.

غارة اثيوبية تيجراي واشنطن النزاعات المسلحة

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