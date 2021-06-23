جنوب أفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا في ذروة الموجة الثالثة

جوهانسبرج - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا إلى 17493، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وحصيلة الإصابات اليومية التي أعلنها المعهد الوطني للأمراض المعدية اليوم الأربعاء هي الأعلى منذ 14 يناير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد قوله إن 9ر24 % من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، مضيفًا أن 62 % من الإصابات الجديدة حدثت في إقليم جاوتنج، الذي يعد المركز التجاري والصناعي لجنوب أفريقيا.