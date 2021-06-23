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جنوب أفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا في ذروة الموجة الثالثة

11:21 م الأربعاء 23 يونيو 2021
جنوب أفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا في ذروة الموجة الثالثة

جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا إلى 17493، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وحصيلة الإصابات اليومية التي أعلنها المعهد الوطني للأمراض المعدية اليوم الأربعاء هي الأعلى منذ 14 يناير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد قوله إن 9ر24 % من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، مضيفًا أن 62 % من الإصابات الجديدة حدثت في إقليم جاوتنج، الذي يعد المركز التجاري والصناعي لجنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا فيروس كورونا الموجة الثالثة لكورونا جوهانسبرج

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كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

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