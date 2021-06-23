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الأمم المتحدة: نحو 2000 فنزويلي يهاجرون من بلادهم يوميًا

10:58 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الأمم المتحدة: نحو 2000 فنزويلي يهاجرون من بلادهم يوميًا

الأمم المتحدة

بوينس آيريس - (د ب أ)

يتزايد عدد الفنزويليين الذين يهجرون وطنهم في مواجهة الفقر والعنف، رغم جائحة فيروس كورونا.

ونقلت قناة" تي في في" التليفزيونية الأمريكية الفنزويلية عن المبعوث الخاص للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إدواردو شتاين، اليوم الأربعاء قوله إن ما بين 1600 و 2000 شخص يغادرون فنزويلا كل يوم.

وأضاف: "يذهب معظمهم إلى كولومبيا أولا، لكن نصفهم ينتقل بعد ذلك ويبحث عن فرص عمل مربحة في بلدان مثل الإكوادور وبيرو وتشيلي والأرجنتين".

وتواجه فنزويلا التي كانت غنية في يوم من الأيام أزمة اقتصادية عميقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام معدل تضخم يبلغ 5500% وتراجع بنسبة 10% في القوة الاقتصادية.

وانخفض إنتاج النفط في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 80 عامًا على الأقل.

الأمم المتحدة الفنزويليين فيروس كورونا اللاجئين

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