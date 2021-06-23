أوكرانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "دلتا" من كورونا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا با\ه أول حالتين من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-١٩، والتي تعتبر الأكثر تفشيا بين تحورات الفيروس المعدي.

وقال دانيلوف -بحسب صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية- إنه تم اكتشاف الحالتين في أم وابنتها عادا مؤخرًا من روسيا، مضيفا أن أوكرانيا قد توقف روابط النقل مع بعض الدول المتضررة من السلالة الجديدة لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

وخففت أوكرانيا، التي سجلت انخفاضًا كبيرًا في الإصابات الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، متطلبات السفر بشكل كبير بجانب وقف العديد من القيود المحلية التي تم تطبيقها للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن في المقابل تم تمديد بعض إجراءات الإغلاق العام حتى 31 أغسطس المقبل، استمرارا لسعيها نحو مواجهة العدوى.