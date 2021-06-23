Masrawy logo white

أوكرانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "دلتا" من كورونا

10:32 م الأربعاء 23 يونيو 2021
أوكرانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "دلتا" من كورونا

أوكرانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "دلتا" من كورونا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا با\ه أول حالتين من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-١٩، والتي تعتبر الأكثر تفشيا بين تحورات الفيروس المعدي.

وقال دانيلوف -بحسب صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية- إنه تم اكتشاف الحالتين في أم وابنتها عادا مؤخرًا من روسيا، مضيفا أن أوكرانيا قد توقف روابط النقل مع بعض الدول المتضررة من السلالة الجديدة لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

وخففت أوكرانيا، التي سجلت انخفاضًا كبيرًا في الإصابات الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، متطلبات السفر بشكل كبير بجانب وقف العديد من القيود المحلية التي تم تطبيقها للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن في المقابل تم تمديد بعض إجراءات الإغلاق العام حتى 31 أغسطس المقبل، استمرارا لسعيها نحو مواجهة العدوى.

هذا المحتوى من

أوكرانيا دلتا كورونا سلالات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

سيناريو سوداوي.. هل تسقط أفغانستان في أيدي طالبان بعد الانسحاب الأمريكي؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعادل فرنسا والبرتغال في مواجهة مثيرة.. وهدف يُنقذ ألمانيا أمام المجر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا