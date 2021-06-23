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السلالة الجديدة لكورونا في الهند تقتل 1300 مريض في 24 ساعة

10:07 م الأربعاء 23 يونيو 2021
السلالة الجديدة لكورونا في الهند تقتل 1300 مريض في 24 ساعة

السلالة الجديدة لكورونا في الهند تقتل 1300 مريض

نيودلهي - (بي بي سي)

أعربت السلطات الصحية في الهند عن مخاوف من سلالة جديدة، تحورت من السلالة التي ظهرت أول مرة في أوروبا، واعتبرتها محل قلق بالغ.

وتشير الدراسات إلى أن ما يعرف بمتغير "دلتا +" ينتقل بسرعة أكبر، وتستوطن في خلايا الرئة بسهولة، وأبلغ حاليًا عن إصابة أربعين شخصًا تقريبًا. ومعظم الحالات اكتشف في ولاية ماهاراشترا الغربية وماديا براديش.

ويعتقد أن المتغير الجديد لسلالة دلتا الذي أطلق عليه اسم دلتا زائد أو "دلتا +" كان وراء الموجة الثانية القاتلة في الهند.

وتشهد الهند الآن موجة جديدة فقد وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة جديدة وبلغ عدد الوفيات 1300 في الـ24 الماضية.

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