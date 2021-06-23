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"الدفاع الروسية" تنشر فيديو لواقعة اختراق مدمرة عسكرية بريطانية لحدود البلاد

10:04 م الأربعاء 23 يونيو 2021
"الدفاع الروسية" تنشر فيديو لواقعة اختراق مدمرة عسكرية بريطانية لحدود البلاد

أرشيفية

روسيا - (أ ش أ)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو يظهر تحليق مقاتلة روسية فوق مدمرة "Defender" البريطانية قبالة سواحل القرم في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن اللقطات التي التقطتها المقاتلة والطائرة المسيرة الروسيتان سُجلت قبل إطلاق طلقات تحذيرية لإبعاد السفينة الحربية البريطانية التي خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وكانت بريطانيا قد نفت تقارير روسية تفيد بتوجيه طلقات تحذيرية صوب مدمرة بريطانية في البحر الأسود.

هذا المحتوى من

مدمرة بريطانية اختراق الحدود روسيا Defender البحر الأسود

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