الحكم على رئيس وزراء كوت ديفوار السابق بالسجن المؤبد

أبيدجان - (د ب أ)

قضت محكمة جنائية في أبيدجان على رئيس وزراء كوت ديفوار السابق وزعيم المتمردين جيوم سورو، بالسجن مدى الحياة اليوم الأربعاء بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر" فيما يتعلق بأعمال ارتكبت في نهاية عام 2019.

وصدر حكم على العديد من المتعاونين المقربين، مثل رئيس المراسم السابق لسورو، سليمان كاماجاتي، ووزير الاتصالات السابق، أفوسياتا بامبا، ووزير الإعلام السابق، توري موسى، بالسجن لمدة 20 عاما.

كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات سورو والمدانين التسعة عشر الآخرين، معاوني سورو المقربين.

وصدر حكم على اثنين من أشقاء سورو وذراعه الأيمن السابق، عضو البرلمان السابق آلان لوبوجنون، بالسجن 17 شهرًا بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

ومن المقرر إطلاق سراحهم قريبا، نظرا لأنهم أمضوا أكثر من 17 شهرا خلف القضبان.

وصدر الحكم ضد سورو بالفعل في أبريل 2020 بالسجن لمدة 20 عامًا على خلفية اختلاس أموال عامة عندما كان رئيسًا للوزراء. وأدت هذه الإدانة إلى إبطال ترشحه للرئاسة بعد بضعة أشهر.

ووصف سوماهورو تيني، أحد المتعاونين المقربين السابقين مع سورو، هذه المحاكمة بأنها "مهزلة قضائية. محاكمة سياسية غير عادلة" لأنه قبل بدء المحاكمة في مايو من العام الجاري، قال الرئيس الحسن واتارا في أكتوبر 2020 عن سورو حليفه السابق: "بالنسبة له ستكون (العقوبة) السجن مدى الحياة".