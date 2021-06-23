Masrawy logo white

تونس تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك السريع والجماعي لدعم السلطة الليبية

09:52 م الأربعاء 23 يونيو 2021
تونس تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك السريع والجماعي لدعم السلطة الليبية

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

تونس - (أ ش أ)

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع والجماعي لدعم السلطة الليبية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة وتفادي حصول انتكاسة في مسار التسوية تكون تداعياتها وخيمة على استقرار المنطقة والعالم بأسره، محذرا من إمكانية استغلال المنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء لهذا الوضع لزعزعة الاستقرار بدول الجوار الليبي مما سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف وسيفاقم من ظاهرة الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في كافة أرجاء حوض المتوسط.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجرندي اليوم في الاجتماع الوزاري "برلين 2" حول ليبيا، الذي انعقد بالعاصمة الألمانية بدعوة مشتركة من الحكومة الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة، وبحضور عدد كبير من وزراء خارجية الدول المنخرطة في مسار برلين ومشاركة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم الأربعاء أن الجرندي رحب بالخطوات الإيجابية الملموسة التي تم تحقيقها في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية منذ انعقاد مؤتمر برلين 1 والمتمثلة بالخصوص في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وشدد الجرندي على ضرورة مساعدة الحكومة الليبية على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ومحترفي الحروب تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والعمل على نزع سلاح التنظيمات المسلحة الليبية وإدماجها ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية الموحدة بليبيا.

وأوضح أن كل تقدم على صعيد تثبيت حالة الاستقرار الداخلي في ليبيا سيمكن السلطة التنفيذية الجديدة من تركيز جهودها على توحيد المؤسسات وإرسائها بصفة دائمة ثم الشروع في إعادة البناء والتشييد والإعمار بدعم ومرافقة من المجموعة الدولية.

وجدد بهذه المناسبة دعم تونس لجهود السلطة الليبية الجديدة مثمنا التزامها المبدئي بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها وداعيا جميع الأطراف الليبية المعنية إلى مواصلة انتهاج الحوار سبيلا للوصول إلى توافقات بخصوص اعتماد القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي في أقرب الآجال.

وذكر في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي قامت بها تونس لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين والتي كللت باعتماد خارطة طريق تونس خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي، الذي احتضنته تونس خلال شهر نوفمبر 2020 بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما أعرب مجددا عن استعداد تونس لوضع خبرتها في المجال التشريعي والقانوني والدستوري لخدمة الأشقاء في ليبيا وتقاسم تجربتها معهم للمساعدة في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الليبية المنتظرة.

وأجرى عثمان الجرندي، على هامش الاجتماع، محادثات مع عدد من نظرائه تناولت النقاط المدرجة على جدول الأعمال إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية.

هذا المحتوى من

Asha
عثمان الجرندي تونس السلطة الليبية المنظمات الإرهابية

الخبر التالى:

ألمانيا وفرنسا تطرحان بدء محادثات مباشرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعادل فرنسا والبرتغال في مواجهة مثيرة.. وهدف يُنقذ ألمانيا أمام المجر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا