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الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية بالجوف

09:51 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية بالجوف

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

كبدت قوات الجيش اليمني بدعم من المقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً خسائر بشرية ومادية، في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن وحدات خاصة من قوات الجيش اليمني نفّذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات المليشيا الحوثية في جبهة النضود، مؤكداً سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحراق آلية (شيول) وعدد من الأطقم وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.

وأشار المصدر، إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات معادية في مواقع متفرقة شرق الحزم، وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية؛ منها تدمير عربة مدرعة ومصرع من كانوا على متنها.

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الجيش اليمني مليشيات الحوثي إيران الجوف

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