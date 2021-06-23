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وزير خارجية ألمانيا يعلن نجاح "برلين 2" حول ليبيا

07:19 م الأربعاء 23 يونيو 2021
وزير خارجية ألمانيا يعلن نجاح "برلين 2" حول ليبيا

مؤتمر برلين

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بنجاح المؤتمر الذي استقبلته العاصمة برلين عن ليبيا.

وفي أعقاب لقاء مع ممثلي 16 دولة وأربع منظمات دولية، قال ماس اليوم الأربعاء إنه متفائل حيال إمكانية نجاح الانسحاب المنشود لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لن نهدأ حتى تغادر آخر قوة أجنبية البلاد"، لكنه أقر في نفس الوقت بأن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن الطريق إلى السلام ليس عدوًا سريعًا بل إنه سباق ماراثون.

يذكر أن هذا هو ثاني مؤتمر تستقبله العاصمة برلين بخصوص ليبيا. وكان العاصمة الألمانية استضافت المؤتمر الأول في يناير 2020، حيث وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وماس بالمشاركة مع الأمم المتحدة الدعوة إلى مجموعة الدول المعنية بالصراع في ليبيا للقدوم إلى برلين.

وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي والذي تمثل في توريد أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. ووفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، لا يزال هناك حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.

وتشهد ليبيا هدنة في الوقت الراهن، حيث تتولى مقاليد السلطة في البلاد حكومة انتقالية، حتى موعد إجراء انتخابات وهو ما عزز الأمل في السلام منذ المؤتمر الأول.

مؤتمر برلين خارجية ألمانيا ليبيا هايكو ماس

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