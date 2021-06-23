الخارجية الليبية: نعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة الاستقرار للبلاد

برلين - (د ب أ)

قالت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وذكرت المنقوش في كلمتها للمشاركين في مؤتمر برلين 2 اليوم الأربعاء "دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا".

وقالت: "أتينا برؤية لإعادة الاستقرار في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهناك فشل دولي أدى إلى عدم استقرار ليبيا وهذا ينعكس على السلام الدولي"، وفقا لموقع أخبار ليبيا.

وأضافت: “نعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ورغم التحديات تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ضمن المسار العسكري، رسالتنا واحدة هي العمل من أجل الاستقرار لإجراء الإنتخابات في موعدها”.

واعتبرت المنقوش في أن الاستقرار أمر ضروري لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هناك مطلبين أساسيين لتحقيق الاستقرار الأول يتمثل في تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين، وتنفيذ المسار الذي تقوده ليبيا والذي يضمن استقرارها والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.

وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، ودمج المجموعات المسلحة.

وأوضحت إن الحكومة جاءت إلى برلين برؤية جادة لإعادة الاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر من العام الجاري، في إشارة إلى مبادرة استقرار ليبيا التي طرحها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال المؤتمر.

وحذرت من أن أي حالة عدم استقرار في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي على المنطقة ككل.