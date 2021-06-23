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وفد أمريكي يُشيد بالتطورات في مجال الحريات الدينية بالسودان

06:04 م الأربعاء 23 يونيو 2021
وفد أمريكي يُشيد بالتطورات في مجال الحريات الدينية بالسودان

سام بروان باك

السودان - (أ ش أ)

أشاد سام بروان باك، رئيس وفد الحريات الدينية الأمريكي السفير الخاص السابق للحريات الدينية بالخارجية الأمريكية، بالتطورات الكبيرة في مجال الحريات الدينية واحترام حقوق الإنسان في السودان، مشيرًا إلى المشاركة المتساوية لأصحاب المعتقدات المختلفة في مؤسسات الدولة.

والتقت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا، في الخرطوم اليوم الأربعاء، مع وفد الحريات الدينية الأمريكي، برئاسة السفير الخاص السابق للحريات الدينية بالخارجية الأمريكية سام بروان باك.

وبحث اللقاء واقع الحريات الدينية بالسودان والتطور الإيجابي الذي شهده بعد ثورة ديسمبر، إضافة إلى وضع المؤسسات الدينية المختلفة والإجراءات الخاصة بتشييدها وتسجيلها، وأكد اللقاء على ضرورة الاستمرار في التطورات الإيجابية التي شهدتها الحريات الدينية في ظل الفترة الانتقالية.

وقال رئيس الوفد الأمريكي، إن التطورات الإيجابية في السودان أقرت التعامل مع المعتقدات والمؤسسات الدينية المختلفة على قدم المساواة، مشيرًا إلى أن السودان يمكن أن يشكل نموذجًا رائدًا للتعايش بين الأديان والمعتقدات في المنطقة.

وأوضح أن زيارته للسودان تأتي من أجل تشجيع الاستمرار في احترام حقوق الإنسان وخاصة الحريات الدينية، معربًا عن سعادته بالتطورات الإيجابية التي حدثت في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان.

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سام بروان باك الحريات الدينية السودان

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