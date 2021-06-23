التحالف العربي يدمر "مسيرة" مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة "مسيرة" مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة السعودية.

وذكر التحالف العربي في بيان، أوردته قناة "الإخبارية السعودية" أن المليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

يذكر أن الدفاعات السعودية اعترضت، في وقت سابق، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مدينة خميس مشيط.