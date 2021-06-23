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مصر تنجح في التنسيق بين 136 دولة لإطلاق نداء عالمي للقضاء على ختان الإناث

02:19 م الأربعاء 23 يونيو 2021
مصر تنجح في التنسيق بين 136 دولة لإطلاق نداء عالمي للقضاء على ختان الإناث

أرشيفية

القاهرة - أ ش أ

ذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن الجهود المصرية نجحت فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم، وأضافت أن هذا النداء، الذى تم إطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، حظى بدعم غير مسبوق من 136 دولة.

يأتي ذلك على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخراً بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.

بدوره، قال السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بهذه المناسبة، إن الدول المؤيدة للنداء العالمي قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها وأضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات، مضيفاً أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أى أساس ديني أو ثقافي.

وشدد المندوب الدائم فى جنيف على الدور الهام للمجتمع المدني فى هذا الصدد باعتباره شريكاً هاماً للحكومات يساهم فى رفع مستوى الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.

هذا المحتوى من

ظاهرة ختان الإناث بوركينا فاسو صندوق الأمم المتحدة للسكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة

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