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سفير ألماني يكشف: 3 أسباب وراء مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا

12:40 م الأربعاء 23 يونيو 2021
سفير ألماني يكشف: 3 أسباب وراء مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا

سفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا

طرابلس - أ ش أ

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن ثلاثة أسباب وراء دعوة بلاده والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تقييم ما تحقق في مؤتمر برلين الأول، وهو في المقام الأول وقف إطلاق نار دائم، وسلطة تنفيذية موقتة، واستئناف إنتاج النفط وتعافي الاقتصاد.

وتطلع السفير الألماني، وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء، إلى إنجاز القضايا المفتوحة في خارطة الطريق، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية التي يجب الإعداد لها في نهاية العام، وكذلك انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين من أجل تعزيز تنفيذ أهداف وقف إطلاق النار.

هذا المحتوى من

Asha
أوليفر أوفتشا سفير ألمانيا ليبيا مؤتمر برلين2 اقتصاد ليبيا

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