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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة أوروبية يستهلها بألمانيا

10:54 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة أوروبية يستهلها بألمانيا

انتوني بلينكن

واشنطن - أ ش أ

بدأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن جولته الأوروبية التي يستهلها بزيارة ألمانيا ويجري خلالها مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا والعلاقات عبر الأطلسي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يناقش المسؤولون الثلاثة سبل التعافي من جائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ ومواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي سيشارك في مؤتمر برلين الثاني حول السلام والاستقرار في ليبيا الذي يبدأ أعماله اليوم في برلين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر.

وعقب زيارته إلى برلين يغادر وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس وروما مع جدول أعمال مثقل، على أن ينهي جولته في 29 يونيو في مدينة ماتيرا الإيطالية بلقاء مع وزراء خارجية القوى العالمية الرئيسية الأعضاء في مجموعة العشرين.

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انتوني بلينكن واشنطن أوروبا ألمانيا أنجيلا ميركل هيكو ماس الولايات المتحدة

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