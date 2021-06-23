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مجلس الوزراء السعودي يبحث تطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا

01:14 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
مجلس الوزراء السعودي يبحث تطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا

أرشيفية

السعودية - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، ومجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية.
واستعرض المجلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" تأكيد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في جلاسكو.

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Asha
مجلس الوزراء السعودي القضايا السياسية التعاون الثنائي

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