مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نؤيد مطالب مصر والسودان في ملف سد النهضة

الامم المتحدة - (أ ش أ)

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن جامعة الدول العربية تؤيد مطالب مصر والسودان في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى - أن الجامعة العربية تراعي منح الفرصة للاتحاد الأفريقي للقيام بالمهمة التي كلفه بها مجلس الأمن في الوساطة بشأن أزمة السد الإثيوبي، موضحا أنه سيتم التوجه لمجلس الأمن من قبل القاهرة والخرطوم مع كل الدعم من المجموعة العربية.

وأشار إلى أن هناك اجتماعا على مستوى وزراء الري على مستوى الدول الثلاث مصر،إثيوبيا، والسودان- في الـ 24 من الشهر الجاري بعدما تم تأجيله من قبل وفقا لطلب الجانب الإثيوبي بسبب الانتخابات، لافتا إلى أن مصر والسودان يجمعان مستندات وأدلة لمشروع قرار يعرض على مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي .

واستطرد مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أنه سيتم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي، مضيفا أنه تم الاتفاق بين الدول العربية حيث يوجد لكل منها دور سوف تقوم به وفق خطة موحدة.

وأردف السفير ماجد عبد الفتاح نريد التوصل لاتفاقية ملزمة حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، موضحا أن هناك دولا تقف بجوار إثيوبيا في مجلس الأمن ومن ثم يجب على الدول العربية التحرك لمواجهة ذلك والتحرك في هذا الإطار.

وقال "ربما تغير نتائج الانتخابات الإثيوبية موقف أديس أبابا المتعنت تجاه سد النهضة"، مضيفا أنه سيتم إجراء تصويت إجرائي من مجلس الأمن للموافقة على عقد جلسة بشأن سد النهضة.