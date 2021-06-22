البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه السعودية

السعودية - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين الآمنين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.