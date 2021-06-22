Masrawy logo white

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه السعودية

11:50 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه السعودية

وزارة الخارجية البحرينية

السعودية - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين الآمنين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية البحرينية ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة السعودية

الخبر التالى:

‏‏منظمة دولية تطالب إيران بعدم إعدام شاب أدين بجريمة حين كان قاصرًا

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاص لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا