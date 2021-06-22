رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الألماني تنسيق المواقف السياسية في "برلين 2"

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر "برلين 2".

وذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الجانبين الليبي والألماني في برلين اليوم، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، والسفير الليبي لدى ألمانيا جمال البرق.

وشهد اللقاء، التأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك التأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

وأشاد الدبيبة بالدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، طيلة مراحلها المختلفة والذي يتطلع لاستمراره بنفس الوتيرة.

وكان الدبيبة، قد توجه إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، والذي ينطلق غدا الأربعاء، ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر آليات تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.