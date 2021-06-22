الصحة العالمية: الدول النامية تستنفذ كميات لقاحات كورونا المتوافرة لديها
سويسرا - (أ ش أ)
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن استنفاذ كثير من الدول النامية اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تسلمتها من خلال مبادرة "كوفاكس".
وأعلنت المنظمة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - عزمها إنشاء مقر مركزي لنقل تكنولوجيا اللقاحات في دولة جنوب إفريقيا.
وحذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - في وقت سابق من هذا الشهر - من أن التراخي في تدابير الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس "كورونا" للتغير والتحور.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن العديد من مناطق العالم وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وإفريقيا تشهد زيادة في أعداد حالات الوفاة والإصابة بالفيروس.
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