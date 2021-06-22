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وزير الدفاع الروسي يؤكد عزم بلاده تعزيز التعاون العسكري مع ميانمار

10:46 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
وزير الدفاع الروسي يؤكد عزم بلاده تعزيز التعاون العسكري مع ميانمار

وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو

روسيا - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن التعاون في المجالات العسكرية والتقنية العسكرية، عنصر مهم في العلاقات بين روسيا وميانمار ويجب تعزيزه.

وقال شويجو، خلال لقاء عمل عقده في موسكو اليوم الثلاثاء، مع القائد العام للقوات المسلحة لميانمار مين أونج هلاينج، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "نولي أهمية خاصة للقاء اليوم، لأن ميانمار بالنسبة لنا شريك استراتيجي صمد أمام اختبار الزمن، وحليف جدير بالثقة في جنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف أن قوات ميانمار "واحدة من أكثر القوات المسلحة فعالية في المنطقة.. فهي مجهزة بأسلحة ومعدات عسكرية حديثة"، مؤكدا تصميم روسيا على تعزيز العلاقات الثنائية على أساس التفاهم والاحترام والثقة المتبادلين بين الجانبين.

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