قوات من تيجراي تعلن استعادة أراض من الحكومة الإثيوبية

أديس أبابا - (د ب أ)

زعمت القوات الموالية للحزب الحاكم السابق في منطقة تيجراي المنشقة في إثيوبيا أنها استعادت الأراضي التي فقدتها لصالح القوات الفيدرالية خلال ثمانية أشهر من القتال، مما يشير إلى أن الحرب الأهلية في البلاد أبعد ما تكون عن نهايتها.

وقال جيتاتشيو رضا، وهو عضو في حزب جبهة تحرير شعب تجيراي، إن قوات الحزب التي اتخذت قرارًا استراتيجيًا بشن هجوم في الأيام الأخيرة واستهداف أربع فرق من الجيش الإثيوبي، تقدمت لمسافة حوالي 30 كيلومترًا من ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.

وقال جيتاتشيو في مقابلة عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية "قمنا بشن هجوم على الفرق التي اعتقدنا أنها خطيرة"، مضيفا إن الجيش الإثيوبي وحلفاءه " تخلوا عن العديد من البلدات والمدن" وأن الهجوم ما زال مستمرا.

وأضافت بلومبرج أنه لا يمكنها التحقق من مزاعم جيتاتشيو.فيما لم يرد كلا من بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد، ورضوان حسين، المتحدث باسم فرقة العمل الحكومية بشأن تيجراي، على طلب بالتعليق على هذه المزاعم.