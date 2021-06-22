واشنطن: نمضي قدمًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ماضية في جهودها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وقال برايس في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن بلاده تسير في عملية إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس وأنه لن يستطع تحديد موعد محدد لإعادة فتحها.

وعقب وقف إطلاق النار في مايو الماضي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلينية في غزة، اتخذت الإدارة الأمريكية عدة قرارات متضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس، واستئناف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أملاً في بناء الثقة والدفع بالمسار السياسي إلى الأمام.