إيران: واشنطن استولت على مواقع إخبارية للدولة لأسباب غير واضحة

وكالات

علقت إيران، مساء الثلاثاء على حجب السلطات الأمريكية لمواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية قائلة، إن واشنطن استولت على مواقع إخبارية مرتبطة بالدولة لأسباب غير واضحة، حسبما ذكرت "العربية".‎

ومنعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران ومواقع إلكترونية تابعة للحوثيين في اليمن.

وتظهر رسالة على المواقع الإيرانية التي حجبتها السلطاة الأمريكية أن الموقغ أغلق من جانب الحكومة الأمريكية.

ونشرت مواقع قناة العالم الايرانية الاخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس-تي في الناطقة بالإنجليزية إضافة الى قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.

بدورعا علقت وكالات الأنباء الإيرانية، قائلة إن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة.