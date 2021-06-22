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الحكومة الأمريكية تحجب عددًا من مواقع وسائل الإعلام الإيرانية والحوثية

08:49 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
الحكومة الأمريكية تحجب عددًا من مواقع وسائل الإعلام الإيرانية والحوثية

الولايات المتحدة

وكالات

منعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران ومواقع إلكترونية تابعة للحوثيين في اليمن.

وتظهر رسالة على المواقع الإيرانية التي حجبتها السلطاة الأمريكية أن الموقغ أغلق من جانب الحكومة الأمريكية.

ونشرت مواقع قناة العالم الايرانية الاخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس-تي في الناطقة بالإنجليزية إضافة الى قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.

بدورعا علقت وكالات الأنباء الإيرانية، قائلة إن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة.

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