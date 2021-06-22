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عضو مجلس السيادة السوداني: الحكومة الانتقالية تعمل بتناغم تام

08:14 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
عضو مجلس السيادة السوداني: الحكومة الانتقالية تعمل بتناغم تام

الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي

السودان - (أ ش أ)

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن الحكومة الانتقالية بكافة هياكلها تعمل بتناغم تام وفقا لرؤى وبرامج ثورة ديسمبر.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية "يونيتامس"، وبحثا سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومراحل تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق الواردة في نص الاتفاق، بجانب سير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المشتركة.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار اللقاءات لمتابعة سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

الهادي إدريس مجلس السيادة السوداني عبد الله حمدوك السودان

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