رئيس النمسا يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل تطوير العلاقات الثنائية

السعودية - (أ ش أ)

بحث رئيس النمسا ألكسندر فان دير، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة النمساوية فيينا، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون على ضوء رؤية المملكة 2030 للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.