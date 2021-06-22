قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والمعارضة في ميانمار

لندن - (بي بي سي)

قالت حكومة الانقلاب العسكري في ماينمار أنها قتلت أربعة مقاتلين من أفراد المعارضة المسلحة وألقت القبض على 8 آخرين خلال مواجهات في مدمينة ماندالاي.

وقالت إن قواتها قوبلت بنيران أسلحة خفيفة وقنابل يدوية عندما داهمت مدرسة داخلية تستخدمها جماعة معارضة للحكم العسكري.

وشوهدت عربات مصفحة كما سمعت أصوات إطلاق النار المستمر في لقطات فيديو بثها سكان محليون على الإنترنت. وقال متحدث باسم قوات الدفاع الشعبية المعارضة إن اثنين من الجنود قتلا.

وقال مراسل بي بي سي إن القتال - في ثاني أكبر مدينة في ميانمار - يمثل مرحلة جديدة من مقاومة الانقلاب العسكري في فبراير.

وألقي القبض على آلاف الأشخاص وقتل المئات خلال الاحتجاجات التي تلت الانقلاب العسكري في ميانمار.