تجدد القتال في تيجراي والمعارضة تتقدم نحو العاصمة

أديس أبابا- (بي بي سي):

وردت تقارير عن قتال عنيف في منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، حيث اندلعت حرب أهلية قبل ثمانية أشهر.

ويبدو أن قوات تيجراي التي تعتبرها الحكومة حركة إرهابية شنت هجومًا على القوات الفيدرالية وحلفائها، متقدمة جنوبًا نحو العاصمة الإقليمية ميكيلي.

وتفيد الأنباء أنهم تمكنوا من السيطرة على عدد من البلدات، بما في ذلك أديغرات بالقرب من الحدود الإريترية.

لكن التعتيم الإخباري شبه الكامل يجعل التحقق من تلك المعلومات شبه مستحيل، لكن الشهود قالوا لبي بي سي إنهم رصدوا تراجع قوافل عسكرية إثيوبية.

وتواجه حكومة إثيوبيا ضغوطًا دولية متزايدة لإنهاء القتال لتجنب المجاعة في تيجراي.