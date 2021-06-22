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وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين ٢"

06:30 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين ٢"

سامح شكري وزير الخارجية

وكالات

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثلء، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر "برلين ٢" حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء، بأن الوزير شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده غدًا ٢٣ الجاري على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.

سامح شكري مؤتمر برلين 2 ألمانيا وزير خارجية ألمانيا الأمم المتحدة

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