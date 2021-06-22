الكرملين: بوتين أطلع ميركل على نتائج قمته مع بايدن

روسيا - (أ ش أ)

أعلن الكرملين الروسي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على نتائج مباحثات القمة الروسية-الأمريكية، التي عقدت في جنيف يوم الـ 16 من شهر يونيو الجاري، مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وجاء في بيان الكرملين -حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية- : "بناء على طلب من المستشارة الألمانية، عرض بوتين لميركل خلال اتصال هاتفي بينهما، النتائج الرئيسية للقمة الروسية-الأمريكية التي جرت في جنيف منتصف شهر يونيو الجاري".

هذا وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد التقيا في فيلا "لاجرانج" في العاصمة السويسرية جنيف، حيث استهلا قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة، تطرقا فيها إلى أهم القضايا العالقة.