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دفاع عمر البشير يطلب نقله إلى المستشفى لاحتمال إصابته بكورونا

05:28 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
دفاع عمر البشير يطلب نقله إلى المستشفى لاحتمال إصابته بكورونا

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

وكالات

طالب عبد الباسط سبدرات محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الثلاثاء، بتسريع نقل موكله إلى مستشفى خاص، إثر تعرضه لوعكة صحية منعته من حضور جلسة المحكمة في قضية انقلاب 1989، حسبما ذكر موقع "سودان تربيون" السوداني.

وأشار محامي البشير إلى احتمال إصابة موكله بفيروس كورونا، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً بنقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة.

وحذر من بقاء موكله في السجن العمومي وهو بالوضع الصحي الراهن.

وتغيب البشير عن جلسة المحكمة التي عقدت الثلاثاء، حيث أبلغت إدارة السجن المركزي المحكمة أنه يعاني آلام في الحلق وسعال ويحتاج إلى راحة طبية بما يتعذر معه حضور الجلسة.

من جانبه، قال قاضي المحاكمة إن المحكمة ستتابع مع إدارة السجن الوضع الصحي للبشير الذي يمثل في بلاغ الانقلاب كمتهم ثالث، للتقرير بشأن حاجته للنقل إلى مستشفى خاص.

عمر البشير وعكة صحية قضية انقلاب 1989 فيروس كورونا

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