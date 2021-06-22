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الهند تسجل 22 إصابة بسلالة "دلتا بلس" الجديدة لكورونا

05:17 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
الهند تسجل 22 إصابة بسلالة "دلتا بلس" الجديدة لكورونا

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

قالت السلطات الصحية الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لكورونا في البلاد حتى الآن ، وتجري مراقبتها عن كثب.

ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى ، التى تم رصدها لأول مرة في الهند مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة.

وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهى سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.

وقال وزير الصحة الفيدرالي، راجيش بوشان في إفادة صحفية أسبوعية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف سلالة دلتا بلس الجديدة في ثماني دول أخرى إلى جانب الهند.

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