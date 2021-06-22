ليبيا تعلن طرح "مبادرة استقرار" في برلين 2.. خارطة للمصالحة والانتخابات

وكالات:

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش طرح مبادرة "استقرار ليبيا" خلال مؤتمر برلين الثاني، تتضمن رؤية محلية وأجندة زمنية للمصالحة والانتخابات.

تزامن إعلان المنقوش عن هذه المبادرة مع مرور 100 يوم على تولي الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مهامها، وقبيل توجهها لمؤتمر برلين الذي ينعقد غدا الأربعاء.

وقالت المنقوش في كلمة لها: " عملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبية أسميناها مبادرة "استقرار ليبيا".

ولفتت إلى أنه سيتم طرح تلك المبادرة خلال مؤتمر برلين 2، الذي دعت له الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشارك فيه الدول المعنية التي حضرت النسخة الأولى من المؤتمر عام 2020.