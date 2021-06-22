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الكويت والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

03:25 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
الكويت والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

علم الكويت

الكويت - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية لدى الكويت بليندا لويس، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

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المملكة المتحدة الكويت وزارة الخارجية الكويتية أيرلندا الشمالية

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