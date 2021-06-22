دبلوماسيون روس يضعون أكاليل من الزهور على النصب التذكاري في العلمين

القاهرة - أ ش أ

وضع دبلوماسيو السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة بالاسكندرية اليوم أكاليل من الزهور على النصب التذكارية في مقابر العلمين التي تضم رفات جنود الاتحاد السوفيتي والمهاجرين من الامبراطورية الروسية الى جانب جنود جيوش التحالف المناهض لهتلر.

وكان هؤلاء الجنود قد قُتلوا في المعارك ضد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية التي وقعت في شمال الافريقيا وبما في ذلك مصر.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) أنه تم إجراء مراسم تذكارية ثانية لوضع الزهور على النصب التذكاري في متحف العلمين للحرب العالمية الثانية بمشاركة العديد من الممثلين الروس الرسميين والمواطنين بينهم بناة محطة الضبعة النووية وكذلك سفير بيلاروسيا في مصر والدبلوماسيين البيلاروسيين في هذه الفعاليات.