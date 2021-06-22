Masrawy logo white

دبلوماسيون روس يضعون أكاليل من الزهور على النصب التذكاري في العلمين

03:20 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
دبلوماسيون روس يضعون أكاليل من الزهور على النصب التذكاري في العلمين

السفارة الروسية بالقاهرة

القاهرة - أ ش أ

وضع دبلوماسيو السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة بالاسكندرية اليوم أكاليل من الزهور على النصب التذكارية في مقابر العلمين التي تضم رفات جنود الاتحاد السوفيتي والمهاجرين من الامبراطورية الروسية الى جانب جنود جيوش التحالف المناهض لهتلر.

وكان هؤلاء الجنود قد قُتلوا في المعارك ضد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية التي وقعت في شمال الافريقيا وبما في ذلك مصر.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) أنه تم إجراء مراسم تذكارية ثانية لوضع الزهور على النصب التذكاري في متحف العلمين للحرب العالمية الثانية بمشاركة العديد من الممثلين الروس الرسميين والمواطنين بينهم بناة محطة الضبعة النووية وكذلك سفير بيلاروسيا في مصر والدبلوماسيين البيلاروسيين في هذه الفعاليات.

هذا المحتوى من

السفارة الروسية بالقاهرة النصب التذكاري في العلمين الاسكندرية مقابر العلمين جنود الاتحاد السوفيتي

الخبر التالى:

الفلبين ترجح البدء في تطعيم الأطفال ضد كورونا بنهاية العام الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لموظفي الحكومة.. 3 إجراءات لزيادة المرتبات سيبدأ تطبيقها خلال أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا