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إضاءة 500 ألف شمعة بالبرازيل تكريما لذكرى ضحايا كورونا

11:57 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
إضاءة 500 ألف شمعة بالبرازيل تكريما لذكرى ضحايا كورونا

إضاءة 500 ألف شمعة بالبرازيل تكريما لذكرى ضحايا كو

برازيليا - أ ش أ

أضاء أهالي مدينتي (ريو دي جانيرو) و(ساو باولو) بالبرازيل، 500 ألف شمعة؛ تكريما لذكرى أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن من بين الوفيات 1122 طفلا دون سن العاشرة، الأمر الذي يثير القلق، حيث إن معدل وفيات الأطفال جراء الفيروس في البرازيل يعد أكبر من المعدل ذاته في العديد من الدول الأخرى.

وتتجاوز الإصابات اليومية بفيروس كورونا أكثر من 70 ألفا، في الوقت الذي تم فيه تطعيم 4ر11% فقط من السكان بشكل كامل، وفقا لبيانات الحكومة البرازيلية.

وشهدت البرازيل موجة ثانية عنيفة من الجائحة في مطلع العام، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف وفاة يوميا، فيما يبدي الخبراء قلقهم لبطء حملة التلقيح والتفشي السريع للسلالات الجديدة.

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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

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