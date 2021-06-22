بعد توقف الرحلات ١٢ عامًا.. مطار طابا يستقبل فوجًا أردنيًا قادمًا من العقبة- صور

جنوب سيناء– رضا السيد:

استقبل مطار طابا الدولي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار العقبة "الأردن"، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شركة خدمات البترول للطيران PAS"" ستقوم بتسيير رحلتين سياحيتين أسبوعيًا لمطار طابا الدولي، على مدار الموسم السياحي الصيفي، وتعد هذه الرحلة هي الأولى من المملكة الأردنية بعد توقف دام أكثر من ١٢ عامًا.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى استقبال الرحلة بتقليد رش المياه للطائرة، ورحبت إدارة المطار بالركاب بالورود والهدايا التذكارية وتقديم عروض التنورة، وتوفير التسهيلات اللازمة.

وأوضح أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.