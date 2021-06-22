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الهند تُسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

07:50 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
الهند تُسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

الهند

نيودلهي-(أ ش أ)

سجلت الهند 42 ألفاً و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و977 ألفاً و861 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1167 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 389 ألفاً و302.

وأفادت بأن 81 ألفاً و839 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليوناً و926 ألفاً و38 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 662 ألفاً و521 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا نيودلهي وزارة الصحة الهندية

كورونا.. لحظة بلحظة

509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

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