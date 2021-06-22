واشنطن مُصرة على استمرار المفاوضات النووية مع إيران رغم تصريحات قادتها

واشنطن-(أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء إن واشنطن لديها إصرار على استمرار المفاوضات النووية مع إيران، بصرف النظر عن تصريحات قادتها الموجهة للاستهلاك الداخلي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن "من يتخذ القرار في إيران هو المرشد الأعلى علي خامنئي وليس الرئيس، وسيظل الحال هكذا".

وتجري المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في العاصمة النمساوية منذ أبريل من أجل الاتفاق على الخطوات التي يتعين على واشنطن وطهران اتخاذها من أجل العودة إلى الاتفاق.

وقد أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمواصلة المحادثات، بعد انتخاب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا جديداً لإيران،وكان الاتفاق معرضا لخطر الانهيار منذ أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، وتراجعت إيران، رداً على الانسحاب الأمريكي، عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق مثل مستوى تخصيب اليورانيوم وكميته.