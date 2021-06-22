الانتخابات الإثيوبية: حرمان ولاية سيداما من التصويت لنقص بطاقات الاقتراع

وكالات

أعلنت رئيسة مجلس الانتخابات في إثيوبيا برتكان مديقسا، مساء الاثنؤن أن الانتخابات لم تجر في ولاية سيداما بسبب نقص استمارات الاقتراع، مما يعني أن أربع مناطق من أصل 10 مناطق في البلاد لم تشهد انتخابات، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت أن شكاوى المعارضة من حدوث مخالفات في منطقتين تهدد بتشويه صورة الانتخابات. وكانت عدة أحزاب معارضة شكت من تعرض ممثليها للضرب ومصادرة شاراتهم في إقليمين في إثيوبيا

وأعلن زعيم المعارضة الإثيوبية تقديم نحو 207 شكاوى حتى مساء الاثنين، بسبب منع مسؤولين محليين وميليشيات للمراقبين من دخول مراكز انتخاب كثيرة في إقليم أمهرة وفي إقليم الأمم الجنوبي.