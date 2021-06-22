مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية الألماني والأمريكي في برلين الأربعاء المقبل
ألمانيا - أ ش أ)
يلتقي وزير الخارجية الالمانى هايكو ماس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في برلين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمقر الخارجيه الألمانية بالعاصمة برلين.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان مساء الاثنين، أن المحادثات ستتركز على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
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