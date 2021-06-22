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مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية الألماني والأمريكي في برلين الأربعاء المقبل

12:55 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية الألماني والأمريكي في برلين الأربعاء المقبل

هايكو ماس

ألمانيا - أ ش أ)

يلتقي وزير الخارجية الالمانى هايكو ماس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في برلين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمقر الخارجيه الألمانية بالعاصمة برلين.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان مساء الاثنين، أن المحادثات ستتركز على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

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هايكو ماس إلمانيا برلين أمريكا أنتوني بلينكين

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