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رئيس الأركان السوداني يؤكد استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الانتقالية

12:43 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
رئيس الأركان السوداني يؤكد استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الانتقالية

رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثم

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الإنتقالية، ومساعدة ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) في استباب الأمن وفرض هيبة القانون.

وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان مساء اليوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان، استقبل اليوم الدكتور حامد البشير ابراهيم والي جنوب كردفان، وذلك بحضور الفريق الركن مجدي ابراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد.

وتطرق اللقاء إلى جهود القوات المسلحة في حفظ الأمن والسلام المُجتمعي بالولاية، حيث دعا والي جنوب كردفان، القوات المسلحة إلى زيادة القوات على الأرض منعا للصراعات الداخلية.

محمد عثمان الحسين السودان القوات المسلحة السودانية ولاية جنوب كردفان

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