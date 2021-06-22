الانتقالي الجنوبي يؤكد حرصه على تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن

صنعاء - (د ب أ)

أكد علي الكثيري، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء اليوم الإثنين، حرصهم على تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقال الكثيري في بيان صحفي: "نثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي أثمرت عن التوافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن ووضع الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها".

وأوضح الكثيري، أن ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة حكومة المناصفة إلى عدن" غير صحيح".

وشدد بالقول :"تبذل الجهود للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

هذا وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي، حسب الموقع الرسمي له، إنه حريص على تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض باعتباره المخرج الوحيد للأزمات الراهنة.

وفي الوقت ذاته، ثمن المجلس الخطوات المتخذة لتطوير"المؤسسات الإعلامية الجنوبية" وأشاد بـ" الجاهزية القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الجنوبية واستعدادها الدائم لمواجهة كل المخاطر المُحدقة بالجنوب".

ومؤخرا، تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن عدم الالتزام باتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية لحل الخلافات بينهما.