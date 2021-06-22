أمريكا تدرج دولة عربية ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بلقاح كورونا

تونس - (أ ش أ)

أثنت تونس على قرار الإدارة الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بالبرنامج الأمريكي لتوفير جرعات لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر الاثنين، أن هذه المبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالجمهورية التونسية، وترسخ الرغبة المشتركة للقيادتين في البلدين من أجل مزيد من تعزيز قيم التضامن والتعاون لا سيما في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.

كما تترجم هذه المبادرة الوعي المشترك بضرورة التحرك الجماعي من أجل المواجهة الناجعة لهذه الجائحة والحد من تداعياتها السلبية على العالم.