رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يحذر أمريكا من العودة للاتفاق النووي

تل ابيب - (د ب ا)

حذر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، المسؤولين الأمريكيين من خطة حكومتهم للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

جاء التحذير خلال زيارة كوخافي إلى واشنطن العاصمة، كجزء من محاولة أخيرة من جانب إسرائيل للتأثير على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى إسرائيل أمس الأحد وأمضى اليومين الماضيين في اجتماعات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال بيان الجيش أن رئيس الأركان أشار إلى إخفاقات الصفقة النووية الحالية ، والتي تسمح لإيران بإحراز تقدم كبير في السنوات المقبلة في كمية ونوعية أجهزة الطرد المركزي وكمية ونوعية اليورانيوم المخصب، وشدد على عدم وجود رقابة في مجال تطوير سلاح نووي.

وتأتي زيارة كوخافي للولايات المتحدة، والتي تأجلت بسبب الصراع في غزة الشهر الماضي، في الوقت الذي اشتدت فيه المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بعد انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أعاد رئيس الأركان التأكيد على الخطر الكامن في العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي وشدد على أنه يجب القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية".

يذكر أن إسرائيل تعتبر امتلاك إيران أسلحة نووية يهدد وجودها، وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.