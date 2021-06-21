Masrawy logo white

المدفعية التركية تقصف قرى كردية في كردستان العراق

10:41 م الإثنين 21 يونيو 2021
المدفعية التركية تقصف قرى كردية في كردستان العراق

قصف للمدفعية التركية

بغداد - (د ب أ)

أفاد مسؤول كردي عراقي أن سلاح المدفعية التركي قصف قرى كردية عراقية مساء اليوم الإثنين بحجة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في قرى قضاء العمادية شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وقال صبري عقراوي مدير ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن المدفعية التركية قصفت مساء اليوم قرية قومري ومحيطها مما ألحق أضرارا مادية جسيمة بممتلكات سكان قريتين تابعتين لقضاء العمادية 80 كيلومترا شمال شرقي محافظة دهوك".

وأضاف عقراوي أن "إحدى قذائف المدفعية سقطت على منزل أحد أهالي القرية مما ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالمنزل وإحراق سيارة صاحبه فيما نجا صاحب المنزل وأفراد عائلته بعد الخروج سالمين من المنزل بصعوبة بالغة عقب القصف".

وتابع عقراوي قائلا إن القصف التركي خلف "حريقا هائلا اندلع بمزارع وغابات القرية بعد أن تعرض لقصف مدفعي تركي مساء اليوم، وإن النيران التهمت عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية".

وتشهد مدن إقليم كردستان العراق عمليات عسكرية منذ شهر أبريل الماضي بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات الجبلية العراقية حيث يتحصن حزب العمال التركي هناك.

واضطر المئات من العوائل الكردية إلى النزوح من قراهم على خلفية القتال الزائد بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني وإحراق المزارع والغابات، مما خلف خسائر مادية كبيرة.

المدفعية التركية كردستان العراق العراق مسلحي حزب العمال الكردستاني

الخبر التالى:

واشنطن: لا يوجد جدول زمني لاستئناف السفر عبر الأطلسي

كورونا.. لحظة بلحظة

532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"هانزل بكرة الصبح".. الوزير: الرئيس السيسي كلفني بإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا