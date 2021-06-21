الجيش اليمني وطيران التحالف يكبدان ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في مأرب

عدن - (أ ش أ):

كبَّدت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - وفقا لقناة (اليمن الفضائية) التابعة للحكومة اليمنية - "إن أبطال الجيش استدرجوا مجاميع من الميليشيا إلى إحدى الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يباشروها بالنيران من جميع الاتجاهات"؛ الأمر الذى أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش دمرت طاقمين أثناء محاولتهما تعزيز الميليشيا وفك الحصار عنها ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية غرب صرواح وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح؛ ما أسفر عن سقوط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير.

وقال المصدر إن "مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة وأحطبت عددا من الأطقم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات".